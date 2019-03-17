В ПОКРОВСКЕ ЛЮДИ В КАМУФЛЯЖНОЙ ФОРМЕ ПОХИТИЛИ ЧЕЛОВЕКА

В пятницу, 15 марта, в Покровске произошло чрезвычайное происшествие. Неизвестные люди в камуфляжной форме, называя себя сотрудниками правоохранительных органов, похитили человека.
Журналистам сайта kapri.dn.ua удалось пообщаться с потерпевшим и выяснить подробности произошедшего.
Так со слов потерпевшего парня:
«Около 11:00 я вышел из своей квартиры на микрорайоне Шахтерский и увидел подъезжающий автомобиль «Ланос» черного цвета. Из автомобиля выбежали двое парней в камуфляжной форме и балаклавах и с криками «Стой, полиция!» сбили меня с ног, после чего скрутили руки и положили на заднее сидение автомобиля лицом вниз.
На голову мне надели полиэтиленовый пакет и балаклаву, руки застегнули в наручники. Забрали паспорт, мобильный телефон и ключи от квартиры. Меня привезли в неизвестное помещение и стали наносить удары. Били профессионально, чтобы не оставлять следов и гематом. Избиение продолжалось около двух часов, после чего паспорт и телефон вернули. После этого, неизвестные посадили меня в автомобиль и отвезли в район террикона шахты «Новогродовская», где меня и обнаружили другие сотрудники патрульной полиции».
Согласно медицинского заключения, у парня предварительно диагностировано сотрясение мозга, ушибы мягких тканей с наличием гематом и ушиб левого бедра.
Данный факт внесен в ЕРДР и начато досудебное расследование по ч.2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) УК Украины.
Просим всех, кому что-либо известно о данном происшествии, обращаться по телефону адвоката Молчановой Натальи Владимировны 095 312 21 22 или звонить в редакцию Телекомпании Капри 050-500-400-7.
Журналисты сайта kapri.dn.ua и дальше будут следить за ходом расследования.