Сьогодні голова облдержадміністрації Павло Жебрівський публічно відзвітував про роботу ОДА в минулому році, а також поділився планами на 2017 рік.

«Ключова задача – це потреби людини. Бо якраз із патріотичних людей і складається та держава, яку ми хочемо мати. Через це, в рамках інтеграції Донеччини у Єдиний український простір були визначені наступні пріоритетні напрями роботи: освіта, охорона здоров’я, молодь, спорт та культура, екологія, урядування та соціальний захист, інфраструктура та децентралізація», – зазначив голова облдержадміністрації.

Також він повідомив, що для реалізації зазначених напрямів були залучені та отримані кошти у розмірі 20 млрд. 745,8 млн. грн., які складаються з власних і закріплених доходів області, трансферів з державного бюджету. Окрім цього спільними зусиллями з народними депутатами до обласного бюджету було залучено залишки коштів з непідконтрольних територій у розмірі 2 млрд. 840, 6 млн. грн.

В ході публічного звіту очільник області окремо повідомив, що саме було зроблено для реалізації пріоритетних напрямів, а також зазначив що станом на сьогодні робота і надалі триває за напрямком екології, ефективного урядування та децентралізації, а також над реформуванням освіти в області. Для підвищення конкурентоспроможності випускників та переходу на європейську якість навчання було запущено проект «Опорні школи» У 21 школі розпочато будівельні роботи, також тривають роботи зі створення HUB-school у Краматорську.

«Спрямованість на дітей та на українське майбутнє нової української Донеччини – це ключова задача. Реалізації проекту передбачає не тільки матеріальний аспект, це нова форма освіти», – наголосив голова облдержадміністрації Павло Жебрівський.

Серед планів на 2017 рік очільник області виділив впровадження програми підтримки малого та середнього бізнесу, навчання та стажування керівників об’єднаних громад, впровадження системи електронного урядування.

«Також я хотів би відзначити, що у цьому році 2-го липня ми будемо відзначати важливу дату – 85 років Донецькій області. І до цієї події заплановано збудувати 85 спортивних майданчиків зі штучним покриттям, 85 вуличних тренажерних майданчиків, 85 молодіжних центрів, ще ми плануємо придбати 85 квартир для дітей-сиріт», – наголосив Павло Жебрівський.