25-26 лютого спортивна зала Покровського професійного ліцею гостинно відкрила двері учасникам чемпіонату Донецької області з дзюдо в трьох вікових категоріях 1997-2002, 2003-2004 і 2005-2006 г.р. Із слів головного судді змагань тренера-викладача дитячої юнацької спортивної школи м.Покровська Суліми Віталія Володимировича всі бої були захоплюючі, учасники сильні духом і повні бажання доводити свою майстерність на татамі і тим самим інтрига сутичок зберігалася до останніх хвилин. У чемпіонаті взяли участь близько 300 спортсменів, хлопців і дівчат зі всього регіону.

Адміністрація комітету з фізичної культури і спорту і дитячої юнацької спортивної школи поздоровляє нашу збірну команду ДЮСШ що зайняла призові місця:

-золото в старшій віковій категорії хлопців і дівчат до 21 року: Дугельний Антон (73 кг), Ушхвані Костянтин(+100 кг), срібло: Куропятник Ганна (52 кг) та бронзу Симоненко Едуард(73 кг).

-у середній віковій групі 2003-2004 г.р. друге місце виборов Калінін Олександр (42 кг), на третьому місці Бурдін Олександр(73 кг), Куропятник Іван(60 кг)

-в молодшій віковій підгрупі 2005-2006 г.р. золоті медалі дісталися Всеволоду Морозу(46 кг), срібні медалі завоювали: Давиденко Іван(50 кг), Грицай Максим(55 кг), Корчевський Дмитро і бронзові медалі узяв Виговський Владислав (50 кг).