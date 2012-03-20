27 января свой 90-летний юбилей отметила жительница города Родинское Тамара Салихова.

Цветы, подарки и самые тёплые слова – с таким праздничным набором пришли депутат покровского горсовета от партии «Відродження» Александр Бобошко и секретарь Родинского горсовета Ольга Тоичкина в гости к имениннице. Хозяева уже готовы к встрече, даже дверь не заперта.



