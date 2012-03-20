Службой безопасности Украины была задержана жительница Покровска, которая занималась подделкой документов для боевиков,.

Как сообщает пресс-центр СБУ, в доме, где проживала покровчанка, были выявлены 16 фальшивых паспортов Украины, устройство для изготовления гербового оттиска на фотографиях в паспортах, незаполненные бланки с гербовыми печатями справок о регистрации временно перемещенных лиц, свидетельства о рождении, заявления о потере или похищении паспорта, назначения всех видов социальных платежей, а также 40 готовых справок временно перемещенных лиц и 60 комплектов фотографий для вклеивания в документы.

Проводятся оперативно-следственные действия. Решается вопрос об открытии уголовного дела по статье 258-3 Уголовного кодекса Украины «Создание террористической группы или террористической организации».

