Жительница Покровска Любовь Зеркаль получила грамоту Министерства социальной политики, за участие в всеукраинском конкурсе-выставке “Раскрывая крылья”. С участницей конкурса-выставки удалось пообщаться и журналистам телеканала КАПРИ.
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