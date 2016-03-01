Проведение в стране административно-территориальной реформы, более известной, как децентрализация, в последнее время активно обсуждается в обществе. С целью мониторинга данного вопроса в нашем регионе съемочная группа телеканала «КАПРИ» отправилась в один из наиболее близко расположенных к Покровску населенных пунктов – поселок Шевченко.