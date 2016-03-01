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На внеочередной сессии депутаты выступили в поддержку мэра(ВИДЕО)
БЕЗ КОМЕНТАРІВ: Суд по справі Руслана Требушкіна (ВІДЕО)
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БЕЗ КОМЕНТАРІВ: Суд по справі Руслана Требушкіна (ВІДЕО)
Опубликовано в Пятница, Апрель 7th 2017
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