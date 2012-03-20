6 февраля около здания Красноармейской местной прокуратуры состоялась молчаливая акция протеста против беспредела прокуратуры и беззакония в Покровске.

Местные жители выразили свои претензии множеством красноречивых плакатов, которые они держали в руках. И если к представителям прокуратуры митингующие обращались без слов, то на вопросы журналистов они охотно отвечали.