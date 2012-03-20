На Лысогорсокй плотине в поселке Шевченко у подготовленной купели священнослужители провели обряд освещения воды, после чего Благочинный Покровского округа протоиерей Александр Кондратюк окропил водой присутствующих и поздравил их с Крещением.
Больше из этой Рубрики
Чому сергіївські депутати скасували сесію?..(ВИДЕО)Опубликовано в Четверг, Январь 19th 2017
В покровском ГОРОО очередное праздничное изъятие документов (ВИДЕО)Опубликовано в Четверг, Январь 19th 2017
Депутаты Мирноградского городского совета рассмотрели 35 важных вопросов (ВИДЕО)Опубликовано в Четверг, Январь 19th 2017
В каком банке разместят средства городского бюджета Покровска?(ВИДЕО)Опубликовано в Четверг, Январь 19th 2017
Жителі Покровська і Мирнограда приєднаються до акції «Ланцюг єднання»Опубликовано в Четверг, Январь 19th 2017
Работа на телевидении
Телеканал «КАПРИ» приглашает на работу журналистов и операторов видеосъемки. Телефон: 050-287-41-14.