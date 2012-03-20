22 січня, в День Соборності України, Покровськ і Мирноград приєднаються до Всеукраїнської акції “Ланцюг єднання”. Місце проведення: шляхопровід ст. Нова, на якому учасники акції з Покровська і Мирнограда зійдуться в єдиний “ланцюг”.

Об 11:00 збір учасників біля виконкому, об 11:20 автобуси рушать до місця проведення, учасникам видаються прапори і стрічки. Початок акції об 11:50.

Наприкінці кожен може зробити фото і приєднатись до Міжнародного флешмобу до Дня Соборності України.