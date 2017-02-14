Громадяни, які отримували у 2016 році доходи не від податкових агентів, зокрема, від надання послуг репетиторства іншим громадянам, зобов’язані до 1 травня поточного року надати податкову декларацію в якій відобразити суму отриманого доходу, суму сплаченого протягом звітного року податку та податкового зобов’язання. Сума податкового зобов’язання з податку на доходи та військового збору, зазначена в податковій декларації, сплачується громадянами самостійно до 1 серпня року, що настає за звітним.