Громадяни, які отримували у 2016 році доходи не від податкових агентів, зокрема, від надання послуг репетиторства іншим громадянам, зобов’язані до 1 травня поточного року надати податкову декларацію в якій відобразити суму отриманого доходу, суму сплаченого протягом звітного року податку та податкового зобов’язання. Сума податкового зобов’язання з податку на доходи та військового збору, зазначена в податковій декларації, сплачується громадянами самостійно до 1 серпня року, що настає за звітним.
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