Донецька область є одним з найбільших промислових регіонів України, як наслідок кількість підприємств, які виконують роботи з підвищеною небезпекою є однією з найбільших по країні, у зв’язку з чим мають місце непоодинокі факти травмування працівників підприємств, у тому числі з настанням смертельних наслідків.

Однак, більшість підприємств використовуючи заборону на проведення планових перевірок контролюючими органами відповідно до Закону України «Про тимчасові заходи на період проведення АТО», у власних цілях уникають проведення вказаних перевірок та здійснюють свою діяльність всупереч вимогам законодавства, без отримання відповідних дозволів на проведення робіт з підвищеною небезпекою, що створює загрозу здоров’ю та життю людей.

Прокуратурою області налагоджено плідну співпрацю з Головним управління Держпраці у Донецькій області, яке забезпечує нагляд за дотриманням вимог законодавства в сфері охорони праці на території області.

Протягом 2016 року органами прокуратури Донецької області за результатами розгляду повідомлень Головного управління Держпраці у Донецькій області зареєстровано понад 40 кримінальних проваджень за фактами грубого порушення законодавства про охорону праці підприємствами, які виконують роботи з підвищеною небезпекою, без відповідних дозволів та експертного обстеження обладнання.

В рамках досудового розслідування прокурорами ініційовано проведення понад 20 позапланових перевірок за участю спеціалістів управління Держпраці у Донецькій області, що в подальшому дало можливість застосовувати до винних осіб заходи адміністративного та кримінального характеру.

Так, у 2016 року за результатами досудового розслідування до суду з обвинувальними актами спрямовано 8 кримінальних проваджень стосовно 10 посадових осіб, які не забезпечили належного нагляду та контролю за дотриманням вимог законодавства в сфері охорони праці, що спричинило травмування людей.

Крім того, в результаті вжитих заходів, рядом підприємств розпочато процедури отримання відповідних дозволів та висновків.