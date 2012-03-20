В квартире завхоза Родинской ОШ № 8 Валентины Дребот, в декабре прошлого года пострадавшей от разбойного нападения, 4 января были установлены новые окна. Это стало возможным благодаря поддержке Сергея Федорова.
Больше из этой Рубрики
О чем рассказал директор центра занятости на брифинге? (ВИДЕО)Опубликовано в Среда, Январь 4th 2017
Увага! Штормове попередженняОпубликовано в Среда, Январь 4th 2017
Поліція Донеччини підключить прифронтове Новолуганське до центру керування нарядами UASC (ФОТО)Опубликовано в Среда, Январь 4th 2017
Колишнього солдата ЗСУ, який перейшов на бік терористів «ДНР», судитимуть заочноОпубликовано в Среда, Январь 4th 2017
Прокуратура контролює розслідування за фактом смертельного травмування гірникаОпубликовано в Среда, Январь 4th 2017
Работа на телевидении
Телеканал «КАПРИ» приглашает на работу журналистов и операторов видеосъемки. Телефон: 050-287-41-14.