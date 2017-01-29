29 січня 2017 року у Покровську стартував Чемпіонат міста з шахів серед чоловіків. Минулих вихідних пройшли останні ігри. У змаганнях взяли участь 12 осіб. Чемпіонат проходив у шахово-шашковому клубі в 22 тури. Головним суддею змагань виступив тренер спорткомітету – Башкат Віктор Олексійович. Результати чемпіонату:

1 місце – Дергильов Михайло Юрійович (викладач інформатики НВК№1)

2 місце – Боровльов В`ячеслав Миколайович (переселенець)

3 місце – Бєлоусов Євген Вікторович (пенсіонер колишній шахтар)