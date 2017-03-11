Прокуратурою Донецькою області у ході моніторингу Єдиного державного реєстру судових рішень виявлено, що на розгляді Донецького окружного адміністративного суду перебуває адміністративна справа за позовом Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області до одного з приватних підприємств регіону.

Встановлено, що у вказаного підприємства виникла істотна податкова заборгованість перед Державним бюджетом України на суму понад 1,3 млн грн., яку не погашено.

З метою захисту економічних інтересів держави прокуратурою здійснено ініціативний вступ у зазначену справу на стороні Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області.

Завдяки принциповій позиції прокуратури, судом задоволено зазначений позов і стягнуто з підприємства до державного бюджету недоотримані кошти.