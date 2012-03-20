Красноармійський міськрайонний суд підтримав позицію державного обвинувачення та виніс обвинувальний вирок 38-річному мешканцю м.Покровська.

Державним обвинувачем, під час судових слухань, повністю доведено провину чоловіка, який в ніч на 8 червня 2015 року, після вживання спиртних напоїв, вирішив вбити трьох осіб, з якими в нього давно склались неприязні відносини на ґрунті конфлікту.

Взявши вдома слюсарний молоток, чоловік вирушив до місця де особи постійно залишалися ночувати, оскільки не мали постійного місця проживання. На той час вони спали лежачи на землі. Чоловік, взявши знаряддя вбивства, по черзі наніс їм числені удари по голові. Від отриманих травм двоє чоловіків та жінка померли на місці.

Суд визнав чоловіка винним у скоєнні умисного вбивства трьох осіб (п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України) і призначив йому покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

Державне обвинувачення у суді підтримувала Красноармійська місцева прокуратура.

Прес-служба прокуратури Донецької області