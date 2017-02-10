Чоловік вбив свою коханку, обікрав її, а тіло спалив, повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області.

Трагедія сталася у м. Новогродівка Донецької області. 39-річний чоловік, перебуваючи у цивільному шлюбі із місцевою мешканкою, яка народила йому доньку, завів любовні стосунки з її 32-річною подругою.

У ніч на 29 травня 2016 року чоловік та обидві жінки разом розпивали спиртні напої. Через деякий час потерпіла вирішила піти додому, а чоловік зголосився її провести. По дорозі вони зайшли до покинутої квартири, де, за словами обвинувачуваного, коханка почала вимагати від нього покинути родину, інакше вона обіцяла розповісти про їх стосунки його дружині. Аби такого не сталося, чоловік вирішив вбити жінку. Він задушив її, потім вкрав її золоті сережки, а тіло підпалив разом із квартирою.

У загиблої залишилися двоє маленьких дітей – 2 та 5 років.

Важливо зазначити, що вказана справа тривалий час практично не розслідувалась, оскільки жінку вважали безвісти зниклою. Після втручання прокуратури Донецької області, правоохоронці провели необхідну молекулярно-генетичну експертизу та встановили, що невідоме тіло, яке виявили після пожежі, дійсно належіть зниклій жінці. Знайшли слідчі і золоті сережки, які зловмисник здав у ломбард, а також вийшли на самого підозрюваного.

Наразі за клопотанням прокуратури його заарештовано. Обвинувальний акт скеровано до суду.

За крадіжку і жорстоке вбивство обвинувачуваному загрожує до 15 років позбавлення волі.