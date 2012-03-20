Установлено, що між Артемівською районною державною адміністрацією та суб’єктом підприємницької діяльністю у грудні 2009 року укладено договір надання водного об’єкту загальнодержавного значення площею водного дзеркала 4,35 га у тимчасове користування на умовах оренди строком на 10 років.

Однак, як встановила прокуратура, орендар, починаючи з 2013 року, не виконує умови договору щодо своєчасної сплати орендної плати за використання водного об’єкту, а також протягом 1 року не уклав договір оренди землі водного фонду, що є підставою для дострокового розірвання договору оренди.

Враховуючи вказані факти, керівник Артемівської місцевої прокуратури звернувся з позовною заявою до Артемівського міськрайонного суду в інтересах держави в особі Артемівської районної державної адміністрації та Володимирської сільської ради про розірвання договору оренди водного об’єкту загальнодержавного значення та зобов’язання повернути водний об’єкт.

Рішенням Артемівського міськрайонного суду позовні вимоги прокурора задоволено у повному обсязі.

Прес-служба прокуратури Донецької області