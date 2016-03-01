Голова Кураховської селищної ради сплатить штраф за те, що приймала участь в голосуванні під час розгляду питання щодо надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових проблем.

Працівниками Управління захисту економіки в Донецькій області ДЗЕ Національної поліції України встановлено, що селищний голова у лютому 2016 року, під час розгляду питання щодо свого преміювання, не повідомила колегіальний орган про наявність реального конфлікту інтересів. Тобто, про суперечність між приватним інтересом та службовими повноваженнями, що вплинуло на об’єктивність або неупередженість прийняття рішення.

Враховуючи порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції», складено та спрямовано до суду адміністративний протокол.

Селидівським міським судом провадження по справі про адміністративне правопорушення закрито. Однак прокуратура з таким рішенням не погодилась та внесла апеляційну скаргу.

Лише за принципової позиції Красноармійської місцевої прокуратури апеляційну скаргу прокурора задоволено. Постанову Селидівського міського суду скасовано, а посадову особу визнано винною у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 172-7 КУпАП, та накладено адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Прес-служба прокуратури Донецької області