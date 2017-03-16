Прокуратурою Донецької області при вивченні стану законності використання земельних ділянок у Добропільському районі Донецької області виявлений факт використання земельної ділянки державної власності за відсутності правовстановлюючих документів.

Так, громадянин після закінчення договору оренди земельної ділянки державної власності сільськогосподарського призначення площею 30 га та вартістю понад 1,1 млн грн, розташовану за межами населених пунктів Світлівської сільської ради, замість звільнення та повернення державі, продовжував її використовувати.

На усунення цих порушень, заступником прокурора області до Добропільського міськрайонного суду Донецької області подано позовну заяву в інтересах держави в особі Добропільської райдержадміністрації, ГУ Держгеокадастру у Донецькій області до вказаного громадянина про звільнення земельної ділянки сільськогосподарського призначення та повернення її державі в особі ГУ Держгеокадастру у Донецькій області.

В ході судового розгляду цивільної справи відповідачем вжито заходів щодо добровільного вирішення спору, а саме – вказану земельну ділянку повернуто державі. Провадження по справі закрито у зв’язку з добровільним врегулюванням спору.

Прес-служба прокуратури Донецької області