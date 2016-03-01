Добропільські правоохоронці притягнули до адміністративної відповідальності 40-річного місцевого жителя, який порушив правила вигулу своєї собаки. Тепер чоловіку доведеться сплатити штраф. Адже, вигул чотирилапих друзів в громадських місцях допускається лише зі спеціальною амуніцією.

До правоохоронців неодноразово надходили скарги від місцевих жителів на власників собак, які вигулюють своїх чотирилапих навіть без повідка, не кажучи вже за намордник.

Так, в черговий раз до Добропільського відділення поліції звернулась місцева мешканка і повідомила, що її сусід гуляє з собакою бійцівської породи без намордника та без повідка. Жінка розповіла, що собака інколи поводиться агресивно, чим лякає її дитину. Однак хазяїн тварини не звертає уваги на зауваження сусідки і продовжує вигулювати свого пса без спеціальної амуніції, тим паче чоловік інколи випускає собаку на двір одну і взагалі не слідкує за нею.

Аби в усьому розібратися правоохоронці виїхали за вказаною адресою. На вулиці, дійсно гуляв чоловік із собакою бійцівської породи без намордника. Поліцейські поспілкувались з громадянином та з’ясували, що це не його пес, а його приятеля. Але, за порушення норм законодавства, чоловіка притягнуто до адміністративної відповідальності і йому доведеться сплатити штраф.

Правоохоронці нагадують, що заборонено приведення собак в громадські місця, або вигулювання їх без повідків і намордників (крім собак, у реєстраційних свідоцтвах на яких зроблено спеціальну відмітку) чи в невідведених для цього місцях. А також особам, яким не виповнилося 16 років заборонено вигулювати собак, породи яких віднесені до небезпечних для людей. Це передбачено ст. 154 «Порушення правил тримання собак і котів» Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу.