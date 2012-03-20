ДСНС України закликає громадян дотримуватися елементарних правил безпеки під час перебування на вулиці. Намагайтеся не ходити попід розлогими деревами, а також тримайтеся подалі від рекламних щитів та ліній електропередач, адже пориви вітру можуть спричинити їх пошкодження.