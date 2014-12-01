Прокуратура Донецької області скерувала до суду обвинувальний акт стосовно мешканки Добропілля, яка обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України).

Навесні 2014 року обвинувачена поїхала до м. Донецька та запропонувала бойовикам свою допомогу в організації та проведенні незаконного референдуму на території Донецької області, спрямованого на створення самостійної фейкової республіки «ДНР», на що отримала їх згоду.

В подальшому жінка брала участь у підготовці референдуму, зокрема, очолила «дільничну виборчу комісію» та керувала її діяльністю щодо проведення незаконного референдуму на території смт. Новодонецьке м. Добропілля Донецької області.

Таким чином, за сприяння бойовикам так званої «ДНР», обвинуваченій загрожує до 10 років позбавлення волі.

Прес-служба прокуратури Донецької області