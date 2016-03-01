27 февраля средь бела дня в самом центре Покровска злоумышленник выхватил из рук 77-летней женщины папку с деньгами и пытался скрыться. Свидетелями правонарушения стали трое друзей – школьников и прохожие горожане, которые и задержали злоумышленника и передали его правоохранителям.