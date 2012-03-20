Добропільский міськрайонний суд виніс вирок 34-річному чоловіку по справі щодо побиття 8-річної дівчинки.

Інцидент стався у липні минулого року. Чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яння, прокинувся та не знайшов гроші. Побачивши у дітей солодощі, він дійшов висновку що гроші забрала малеча аби купити собі ласощів. Дівчинка не зізнавалася в тому, що брала гроші, тому вітчим розлютився та почав бити її спочатку ременем по руках, спині, грудях та ногах. Після того як дитина вибігла на вулицю, він взяв у дворі дерев’яну палицю та продовжив її бити. Загалом, чоловік наніс дитині не менше 25 ударів у різні частини тіла.

Дії чоловіка кваліфіковано за ч.1 ст.125 (умисне легке тілесне ушкодження) КК України.

Прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури, який підтримував державне обвинувачення у судовому процесі, повністю доведено провину чоловіка.

Суд, своїм вироком, призначив чоловіку покарання у вигляді одного року виправних робіт за місцем його роботи, з утриманням в дохід держави 20% заробітньої плати.

Прес-служба прокуратури Донецької області