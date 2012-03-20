09 січня до поліції надійшло повідомлення про те, що в м. Дніпро у лікарні ім. Мечникова помер мешканець Мирнограду 1986 року народження.

Установлено, що 31-річний чоловік працював гірником очисного забою однієї з дільниць ПАТ «Шахтоуправління «Покровське». 1 січня 2017 року гірник, перебуваючи на роботі, при падінні з висоти біля 4-х метрів вдарився головою о металеву конструкцію. Після травмування його доставлено до Покровської центральної районної лікарні, де було прооперовано. Вже 3 січня шахтаря направлено до лікарні ім. Мечникова у м. Дніпро, де він і помер.

Відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) КК України.

Проведення досудового розслідування доручено Покровському відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області, процесуальне керівництво здійснює Красноармійська місцева прокуратура.

На теперішній час проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення усіх обставин смертельного випадку.

Прес-служба прокуратури Донецької області

