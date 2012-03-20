Волноваська місцева прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом розкрадання бюджетних коштів під час будівництва міні-футбольного поля.

Прокуратурою спільно із Службою безпеки України встановлено, що між

відділом капітального будівництва Волноваської райдержадміністрацією та товариством з обмеженою відповідальністю, у листопаді 2016 року, укладено договір із будівництва міні-футбольного поля. Загальна вартість робіт становить 2,1 млн грн.

Згідно з вказаного договору, відділ капітального будівництва Волноваської РДА перерахував на рахунок товариства з обмеженою відповідальністю майже 500 тис грн на закупівлю матеріалів для будівництва футбольного поля. Однак, до теперішнього часу будівельні матеріали фактично не закупались.

Таким чином, посадові особи розтратили грошові кошти в сумі майже півмільйона гривень.

Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1ст.191 (привласнення, розтрата, майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Досудове розслідування триває.

Прес-служба прокуратури Донецької області

