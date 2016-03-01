Загальнообласну підсумкову нараду з підбиття підсумків роботи превентивного блоку провів заступник начальника ГУНП в Донецькій області Сергій Матвійчук, який зібрав керівників відділів управління превентивної діяльності всіх структурних підрозділів регіону.

Полковник Матвійчук зазначив, що превентивний блок поліції має найбільше навантаження та відповідальність, адже вони мають йти на випередження злочинців й здійснюють профілактичні заходи за багатьма напрямками.

Керівник привітав найкращих за результатами службової діяльності за квартал співробітників, після чого були заслухані результати роботи кожного з базових відділів області.

Так, на території області щодоби для охорони публічної безпеки працює більше 161 нарядів поліції , з них 80 піших маршрутів, 15 автопатрулів, 44 нарядів патрульної поліції, 22 групи швидкого реагування.

Посилені превентивні заходи, впроваджені на території регіону, дають позитивні результати. Кількість злочинів, вчинених в публічних місцях, зменшилась вдвічі, і склала 575 фактів. Варто відзначити, що це лише 7% від загальної кількості зареєстрованих кримінальних правопорушень.

Співробітники поліції продовжують забезпечувати правопорядок на території залізничних та автовокзалів. За результатами заходів за три місяці розкрито 100 злочинів та затримано 21 розшукуваного злочинця.

Крім того, на території регіону діє 21 блокпост, де поліцейські несуть службу спільно з військовослужбовцями. Ретельний огляд транспорту та особистих речей осіб, що перетинають систему стопконтролю, дозволяють блокувати виток зброї на мирну територію, ввозити її у зону проведення антитерористичної операції та виявляти людей, що мають причетність до незаконних збройних формувань.

Так, за квартал пройшли перевірку більше 77 тисяч осіб та 19 тисяч одиниць вантажівок. За її результатами відкрито 55 кримінальних проваджень за фактами виявлення зброї та боєприпасів та ще 13 – відносно осіб, що перебували у лавах незаконних збройних формувань, виявлено 69 розшукуваних за вчинення злочинів осіб. Крім того, розпочаті досудові розслідування за 92 фактами вилучень наркотичних речовин.

Одним з пріоритетних напрямків в роботі поліції є робота з дітьми. Відвідування навчальних закладів, запровадження на постійній основі «Факультативів з поліцейським», організація дозвілля школярів та потужна превенція з сім’ями, що опинилися у складних життєвих обставинах – правоохоронці роблять все можливе, аби врятувати життя дітей на не допустити непоправних наслідків. Окрім того, це підвищує довіру малечі до правоохоронців, про що свідчить статистика прийнятих від них повідомлень на спецлінію «102». З початку року їх надійшло 576.

З початку 2017 року відносно неповнолітніх вчинено 96 кримінальних правопорушень. Про частину з них діти повідомили до поліції самостійно. Самовільно залишали навчальні та спецзаклади, власні оселі, лікарні 96 неповнолітніх. Майже 94% розшукано співробітниками ювенальної превенції протягом доби. Доля ще 9 наразі встановлюється, пошукові заходи тривають. Більшість з них за інформацією правоохоронців знаходиться на тимчасово окупованій території.

Виявлено 30 фактів насилля в сім’ї відносно дітей.

Близько 1,5 року функціонує молодіжна патріотична організація «Ліга майбутніх поліцейських», яка тісно співпрацює з правоохоронцями. Спільно з лігівцями проведено 439 заходів, серед яких 217 – у навчальних закладах, 60 – пов’язаних з розшуком без вісти зниклих дітей.

Наприкінці робочої зустрічі керівникам окремих територіальних підрозділів було вказано на недоліки та поставлено строки для їх усунення.

Відділ комунікації поліції

Донецької області