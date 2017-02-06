25 травня у Господарському суді Донецької області відбулось слухання справи ТЕЛЕБАЧЕННЯ «КАПРІ» щодо визнання незаконним відключення від електричної мережі, а також зобов’язання ПАТ “ДТЕК Донецькобленерго” відновити електропостачання.

Суд ЗАДОВОЛЬНИВ позов телебачення «КАПРІ» та зобов’язав компанію «ДТЕК» негайно поновити постачання електричної енергії.

Відстояти справедливість та законність стало можливим

завдяки юридичній підтримці Юрія Кармазіна, який є Головою Партії захисників Вітчизни, президентом Інституту Права та Суспільства, першим в Україні Сенатором Міжнародного Парламенту Безпеки і Миру, народним депутатом України чотирьох скликань, заслуженим юристом України.

Нагадаємо, 06.02.2017р. ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» у м.Покровськ (яке є монополістом з енергопостачання) по надуманій причині, без попереднього письмового попередження припинило енергопостачання ТОВ «Телебачення «КАПРІ», мотивуючи відсутністю договору.

ТОВ «Телебачення «КАПРІ» з 2005 року виконує умови Договору про постачання електричної енергії, своєчасно сплачує за електроенергію.

Варто зазначити, що лист РНБО України щодо відновлення електропостачання ТОВ «Телебачення «КАПРІ» розглянула Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг і наприкінці березня листом визнала дії ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» такими, що суперечать діючому законодавству і зобов’язала терміново відновити енергопостачання ТОВ «Телебачення «КАПРІ». Монополіст проігнорував рекомендації свого регулятора.

Крім цього, протягом майже чотирьох місяців телеканал «КАПРІ» звертався за допомогою до правоохоронних органів усіх рівнів, які чомусь не знаходили і не вбачали ні в діях, ні в бездіяльності ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» ніяких правопорушень.

Виникає питання, чому саме у період загострення ситуації в зоні АТО, ДТЕК припинив енергопостачання телеканалу «КАПРІ»???

Чи не є це діями, які спрямовані на перешкоджання професійної журналістської діяльності співробітників ТК «КАПРІ», а також припинення роботи телеканалу вцілому?..

А може взагалі свої дії ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» у м.Покровську скоригували із правоохоронцями на користь держави-агресора?

Чиї інтереси насправді відстоює СБУ? Незрозуміло! Але всім відомо, що

телеканал «КАПРІ» надає чи не єдину можливість місцевому населенню (в т.ч. на тимчасово окупованій території) оперативно дізнаватися про достовірні новини.