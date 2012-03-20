26 января в центре культуры и досуга Сергеевского сельского совета Покровского района собрались 8 депутатов из 14, чтобы рассмотреть вопрос о предоставлении согласия на объединение громад с центром в Покровске. Стоит отметить, что за ходом решения судьбоносного вопроса наблюдали и небезразличные местные жители, а также присутствовали представители Покровского исполнительного комитета.

Заседание открыла и.о. председателя Сергеевского сельского совета, поскольку полномочия Татьяны Зуйко депутаты накануне почему-то досрочно прекратили.



