З 22 по 26 лютого 2017 року в м.Черкаси пройшов другий тур чемпіонату України «Дитяча ліга» з волейболу серед юнаків 2000 р.н. та молодше в якій приймають участь вихованці ДЮСШ м.Покровська. У 2-му турі команди були розділені за регіональним принципом на 2 підгрупи, в якій вони зіграли по коловій системі, за виключенням команд, що були зіграні під час 1-го туру. Нагадуємо, що перший тур пройшов у м.Покровськ з 17 по 22 листопада 2016р., де наша команда вийшла на першому місці без одної поразки. У другому турі чемпіонату прийняли участь такі команди як: ДЮСШ м.Вільнянськ, ДЮСШ м.Черкаси, ДЮСШ м.Краматорськ, КСЛІ м.Київ, ДЮСШ м.Прилуки та наші вихованці ДЮСШ м.Покровська. По закінченню напружених днів наша команда виборола 4 перемоги та лише одну поразку і тим самим упевнено закріпилася в четвірці кращих в своїй підгрупі і вийшли у вісімку фіналістів. Фінальний тур буде проходити в м.Тернопіль з 14 по 18 березня в один етап під час якого учасники зіграють за схемою 1-4, 2-3, 3-2, 4-1, після чого переможці даних матчів (4 команди) в 1 раунді по коловій системі визначать володарів місць з 1 по 4, а команди що зазнали поразки, по аналогічній системі визначать володарів місць з 5 по 8.

Адміністрація комітету по фізичній культурі та спорту та дитячої юнацької спортивної школі вітає команду з перемогою у другому турі «дитячої ліги» та бажає успіхів та перемог у фінальній частині.