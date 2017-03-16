16-19 марта 2017 года волейболисты ВК «Покровск» Комитета по ФК и спорту Покровского городского совета приняли участие во ІІ туре Чемпионата Украины по волейболу среди мужских команд 2 лиги, где на протяжении 4 дней состязались с оппонентами из Запорожья, Днепра и Бахмута. По результатам игр тура волейболистам Покровска удалось взять 7 очей, одержав 2 уверенные победы со счетом 3:0 над спортсменами Бахмута и хозяевами площадок командой из Запорожья, в последний день Покровчане в тяжелом пятисетовом матче уступили спортивному интернату города Днепр.

По результатам проведенных 2 туров Чемпионата лидером группы с 16 очками остается команда «Покровск», 2 место с 11 очками заняла команда «Днепр», на 3 месте с 9 очками в копилке расположилось Запорожье и 4 место заняли волейболисты Бахмута.

Путевка в финальную часть Чемпионата Украины разыграется 20-23 апреля 2017 года в городе Днепр, в связи с тем, что согласно регламенту Чемпионата Украины за медали из 4 коллективов в группе сможет побороться только команда занявшая первое место в группе.