Как сообщил главный инженер Красноармейского РПУ КП «Компания «Вода Донбасса» Виталий Черный, 2 января в 17.45 Красноармейская фильтровальная станция была запущена в работу. Уже произведен запуск Красноармейской насосной станции в селе Ровное, подающей воду в Покровск, Мирноград и в добропольском направлении. Утром 3 января водоснабжение этих населенных пунктов восстановлено.

