Вчера, 15 января, врач реанимационно-противошоковой группы (РПГ) констатировал клиническую смерть горняка ГП “УК “Краснолиманская”. Об этом сообщается на офицальном сайте предприятия.

«По окончании первой смены электрослесарь участка ПР-2 А.В.Уланов 1983 года рождения, выйдя на посадочную площадку уклона №1 пласта м4/2, почувствовал ухудшение состояния здоровья. На шахту была вызвана РПГ. В 16:05 врачом РПГ было констатировано состояние клинической смерти горняка», — говорится в сообщении.

Администрация и трудовой коллектив Угольной компании «Краснолиманская» выражают искренние соболезнования родным и близким умершего.

