11 апреля в Покровске будет производиться хлорирование воды. В водопроводные сети КП “Покровскводоканал” хлорированная вода будет подаваться во вторник с 8:30 до 17:00. В это время в Мирноград вода подаваться не будет.

Использование питьевой воды в указанный период категорически запрещается. После окончания хлорирования воду перед употреблением сливать.

В удаленных точках сетей последствия хлорирования могут ощущаться и на следующие сутки.

Поскольку воду с сильной концентрацией хлора нельзя употреблять в питьевых целях, потребителей просят сделать необходимый запас.