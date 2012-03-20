Покровский отдел полиции разыскивает без вести пропавшего Лыгача Сергея Алексеевича, 1940 г.р., проживающего в с. Зеленом Покровского р-на, который 9 января ушел из дома и по сегодняшний день его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 170 см, среднего телосложения, волосы седые, зачесаны назад, лицо круглое, глаза серые, уши большие, нос прямой, разговаривает культурно, речь поставлена хорошо.

Особые приметы: средний палец левой руки был травмирован станком, через всю грудную клетку вертикальный шрам. Страдает потерей памяти.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Лыгача Сергея Алексеевича, просят сообщить об этом в Покровский отдел полиции по телефонам: 0-999-777-145, 050-910-37-76, 2-00-07, 2-02-02, 102 или непосредственно в дежурную часть.