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Руслан Требушкин проведет прием в РодинскомОпубликовано в Вторник, Январь 24th 2017
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В День Соборности жители соединили Покровск и Мирноград «цепью единства»(ВИДЕО)Опубликовано в Понедельник, Январь 23rd 2017
Работа на телевидении
Телеканал «КАПРИ» приглашает на работу журналистов и операторов видеосъемки. Телефон: 050-287-41-14.