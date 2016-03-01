Ввечері 16 лютого бойовики терористичної організації “ДНР” відкрили вогонь по мирним кварталам Авдіївки.

Бойовики вкотре обстріляли мирне населення та житлові будинки.

Внаслідок падіння снаряду практично у самому центрі міста осколкові поранення шиї та голови отримав місцевий мешканець 1973 року народження. Чоловіка було госпіталізовано до лікарні, однак врятувати йому життя не вдалось.

Крім того, осколкове поранення ноги отримав місцевий мешканець 1983 року народження. Також постраждав 77-річний чоловік, який отримав опіки через пошкодження системи опалення внаслідок потрапляння снаряду у житловий будинок.

Також через обстріли бойовиків пошкоджено багатоповерхівки.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 258 КК України (терористичний акт).

Прес-служба прокуратури Донецької області