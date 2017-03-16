“Мусорные караваны” из Львова доехали до Донетчины. Минувшей ночью в Покровске задержали 5 фур со “львовским мусором”. Всего за несколько дней в Покровск прибыло 400 кубов Львовских отходов.

Владелец свалки, расположенной на территории Покровского района, заключил соглашения на год со львовской ООО “Грінера Україна” о приеме мусора.

Эта новость взбудоражила общественность. Видимо, ближе ничего не нашли, чем вести мусор за 1200 км.

С чем это связано, на данный момент выясняют правоохранители, подключая к помощи различные органы и службы, в том числе мэрию и прокуратуру. Данный вопрос бурно обсуждался на внеочередной сессии Покровского горсовета.

Журналисты телеканала «КАПРИ» в телефонном режиме связались с владельцем полигона Леонидом Лейко, который заверил, что разрывает договор со Львом. Такое решение он принял после разговора с руководством области.