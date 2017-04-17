Покровська ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області нагадує, що фізичні особи – підприємці, які перебувають на загальній системі оподаткування зобов’язані вести Книгу обліку доходів і витрат та мати підтверджуючі документи щодо походження товару.

Форма Книги, яку ведуть фізичні особи – підприємці (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, і фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність) та Порядок її ведення затверджені наказом Міністерства доходів і зборів України від 19.09.2013 № 481.

Ненадання платником податків фіскальним органам оригіналів документів чи їх копій при здійсненні податкового контролю, тягнуть за собою накладання штрафу в розмірі 510 гривень. Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке саме порушення, тягнуть за собою накладання штрафу в розмірі 1020 гривень. Поряд зі штрафами до порушників застосовується і адміністративна відповідальність.