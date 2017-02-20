Чим небезпечна оборонна граната? Чи можна зламати унікальну систему безпеки поліції Донеччини? Чому собака-детектив реагує на команди німецькою мовою? Зазвичай такі питання не почуєш у школі. Але тільки не тоді, коли «урок» проводить поліцейський. За ініціативою генерала В’ячеславаАброськінащотижня керівники поліцейських підрозділів проводять з дітьми незвичні заняття.

Убезпечити та зберегти життя дитини в зоні проведення антитерористичної операції, організувати неформальну роботу з молоддю, аби почути кожного та достукатися до кожного – так головне завдання правоохоронців Донеччини у цьому році, яке поставив начальникГУНПв Донецькій області. Для цього саме він започаткував у школах прифронтового регіону новий предмет, під час якого діти знайомляться з роботою правоохоронців не просто на словах, а в інтерактивній формі.

Авдіїївка, Зайцеве,Новолуганське,Старогнатівка, Новотроїцьке,Сартана,ТалаківкаМаріуполь, Дружківка, Краматорськ, Олександрівка, Костянтинівка,Бахмут, Слов’янськ,Покровськ, Лиман, ВеликаНовосілка,Мангуш– за місяць поліцейські провели більше 60 таких зустрічей у різних населених пунктах, допомагаючи дітям вирішити ті проблеми, які постають перед підлітком у цьому віці, та, що найважливіше, уберегти від тієї небезпеки, яка очікує на них в зоні ведення бойових дій.

У багатьох школах до факультативів приєднуються й учасники «Ліги майбутніх поліцейських», які на власному прикладі розповідають про свою справжню співпрацю зі своїми наставниками.

Коли твій вчитель – генерал

Найперший факультатив провів очільник поліції Донеччини В’ячеслав Аброськіну навчально-виховному комплексі «Ліцей-школа № 48» м. Маріуполя. З цим навчальним закладом поліція Донеччини співпрацює вже два роки. В 2016 році за сприяння поліції виховний комплекс відкрив профільний юридичний клас та отримав статус ліцею.

Генерал розповів дітям, чим відрізняються правоохоронці Донецької області від тих, хто служить в інших регіонах, яку масштабну роботу проводить поліція Донеччини, аби мешканці були у безпеці в умовах терористичної загрози, якою ціною вдається припиняти незаконний обіг вибухонебезпечних предметів – на жаль, іноді власним життям. Говорив про створення спецпідрозділу КОРД, відкриття Єдиного аналітичного сервісного центру, «Лігу майбутніх поліцейських».

Спеціально для дітей у школі розгорнули фотовиставку «Від краху до відродження», аспецпризначенціКОРДута кінологи ділилися прийомами та цікавими історіями.

Хоробрість, сила, чесність

З цими трьома слова асоціюються правоохоронці у дітей Краматорська.На факультативі діти встигли дізнатися про найсучасніші технології,які використовують поліцейські у зоні проведення АТО, приміряти захисні засоби та навіть скласти фоторобот товариша і зняти відбитки пальців – усе те, що правоохоронці Донеччини роблять щодня під час несення служби.

А у Дружківці дітей зворушив фільм,який показали їм правоохоронці, – про те, в яких умовах залишаються мешкати їхні однолітки під вогнем бойовиків.10-класниця Настя не змогла втримати сліз, адже кадри фільму нагадали, як вона під обстрілами з мамою покидала ріднуМар’їнку.

– Дуже знайоме, боляче та прикро дивитись, коли показують цих дітей. Я також все це відчула на собі, переховуючись по підвалах від обстрілів. Найстрашніше згадувати той момент, коли поруч з нами їхала машина зі склом та воно раптово почало сипатись, а мати якраз в той момент нас вкривала ковдрою – було дуже страшно, – поділилася вона.

Навчання проти терору

Діти, які навчаються у населених пунктах на лінії розмежування, бачать війну не в телевізорі, а у власному вікні. Вони здобувають знання не «з-під палки», а «не зважаючи на». Не зважаючи на відсутність електроенергії, тепла, газу, незважаючи на гуркотіння від «прильотів», незважаючи на ніч у підвалі на матраці. І для багатьох з них правоохоронці вже давно стали добрими знайомим, а «Факультативи з поліцейськими» тільки зміцнили цю дружбу.

У Маріуполі першим населеним пунктом, який зазнав терористичної агресії, стало невеличке селище Сартана, що на околиці Кальміуського району. Саме томуочільникрайонної поліції, досвідчений оперативник Андрій Бондаренко, задав старт курсу факультативів саме зсартанськоїшколи. Цей правоохоронець більш ніж два роки тому виїхав з окупованого Донецька та побував у складі спецгруп в населених пунктах майже по всій лінії розмежування, тому йому було чим поділитися з підлітками та викликати їхнє захоплення та подив. Наприкінці він нагадав їм, що з будь-якими проблемами вони можуть звертатися до поліції.

– Ми завжди поруч і у будь-який час доби готові прийти на допомогу. Єдине, що вам потрібно зробити – набрати 102, – відзначив підполковник Бондаренко.

Служба поліції в населеному пункті, де відстань до бойовиків лише 500 метрів, новіІТ-технології, які використовують правоохоронці, роботавибухотехників та «майстер-клас» від чотирилапих помічників поліцейських – це не повний перелік тем, які обговорювали поліцейські зі школярами в Новолуганському та Авдіївці.

Незвичний урок відбувся й для школярів у Зайцевому. У ролі вчителів – поліцейські, замість позначок – конкурс на кращий кадр в бойовому спорядженні. На занятті школярі познайомилися з основною роботою, яку виконують поліцейські, дізналися, де можна навчитися, аби потім стати правоохоронцем, спілкувалися звибухотехніками, які розповіли, яка небезпека їх може чекати на вулиці – саме ця малеча живе у будинках, що розташовані в безпосередній близькості до лінії фронту та бойовиків, які їх обстрілюють. Завершальним акордом цього факультативу ста ла демонстрація озброєння та спецтехніки. Хлопчики і дівчатка від мала до велика могли відчути себе справжніми поліцейськими, примірявши бойове спорядження правоохоронців.

Кінолог та його чотирилапа напарниця Клеопатра завоювали серця юних мешканців Старогнатівки. А начальник волноваської поліції розповів дітям про види боєприпасів, а також предмети, в яких можуть міститися вибухові пристрої і механізми.

– Наші учні просто у захваті від правоохоронців, вони постійні гості в нашій школі, і, як не дивно, кожного разу вражають їх по-новому. Я неймовірно вдячна поліцейським за те, що вони стільки уваги приділяють молоді. Тепер разом з нами вчителі в погонах займаються вихованням дітей, – зазначила директор школи.

У прифронтовому Торецьку правоохоронці розповіли про роботу поліцейських на лінії розмежування, небезпеку, яка може спіткати дітей у зоні де терористи не припиняють атакувати мирних мешканців.

Факультативи тривають, аби діти Донеччини пам’ятали, що поряд є люди, які у готові їх захищати не дивлячись ні на що. Але робота з молоддю не завершується, коли правоохоронці виходять за стіни навчальних закладів. Так, очільник поліції Донеччини генералАброськінзвернувся до народних депутатів України з пропозицією підтримати дітей, які мешкають в зоні АТО, на законодавчому рівні. І його ініціативу підтримали.

7 лютого 2017 року Верховна Рада України прийняла Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актівщодо державної підтримки дітей, які постійно проживають в зоні проведення антитерористичної операції у населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення.

Відділ комунікації

поліції Донецької області