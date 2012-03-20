В Мирноградском Управлении социальной защиты населения состоится выездной приём граждан. Проведет его заместитель городского головы Тамара Федоровна Прокопова. Мероприятие состоится 12 января в 10:00.
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