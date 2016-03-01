“Укрзалізниця” не підвищуватиме вартість проїзду у пасажирських поїздах – втрати планують компенсувати перевезеннями вантажів.

Про це повідомив голова правління Войцех Балчун, йдеться у повідомленні прес-служби “Укрзалізниці” у Facebook.

“Тарифи на пасажирські залізничні перевезення у цьому році індексуватися не будуть, а на вантажні перевезення в межах України індексація проектом фінплану передбачена з червня цього року на 22,5%”, – зазначили у прес-службі.

В “Укрзалізниці” зазначили, що такі дії дозволять компанії здійснити оновлення рухомого складу та компенсувати втрати.

Нагадаємо, з осені 2016 року не затихали розмови про підвищення тарифів на послуги “Укрзалізниці”. Зокрема, мова йшла про підняття тарифів у 2017 році на 25%. Згодом компанія опублікувала тарифи, які планувала ввести у жовтні 2017 року.

