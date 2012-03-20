Как сообщает пресс-служба Нацкомиссии регулирования связи и информатизации, с 1 января 2017 года тарифы вырастут на 21,2% для бюджетных учреждений. В итоге она составит 51,51 грн (без почасовой оплаты) и 46,30 грн в месяц (с почасовой оплатой). Бюджетники сел и поселков городского типа будут платить за стационарные телефоны 44,70 грн и 39,26 грн в месяц соответственно.