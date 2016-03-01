12 квітня о 20:25 по допомогу до Служби порятунку звернулися представники Національної поліції. По вул. Богдана Хмельницького у м. Українськ Донецької області 30-річний чоловік заліз на кришу двоповерхового житлового будинку та хотів скінчити життя самогубством.

Завдяки спільним зусиллям представників Служби порятунку, поліції та медичної допомоги чоловіка вдалося відмовити від суїциду. Рятувальники встановили висувну трьохколінну драбину та допомогли чоловікові спуститися на землю. Після чого його було передано представникам швидкої медичної допомоги.

До надання допомоги залучалися рятувальники 13-го державного пожежно-рятувального загону у кількості 4 чоловік особового складу та 1 одиниці техніки.

ГУ ДСНС України у Донецькій області