5 апреля в Покровске будет сокращена, а в некоторых районах прекращена подача воды. Причиной тому – ремонтные работы на водоводе «Западный», которые планирует выполнить КП «Покровскводоканал».

В среду с 8.00 до 19.00 – без водоснабжения останутся: центр, западная часть города и микрорайоны. На «Динасе» возможно сокращение подачи воды.