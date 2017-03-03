22 марта в городе Родинское состоялись общественные обсуждения по вопросу добровольного объединения территориальных громад. Мероприятие прошло в Родинском профессиональном лицее. Актовый зал не смог вместить всех желающих, поэтому слушания прошли во дворе заведения.

Жители шахтерского городка четко выразили свою позицию.