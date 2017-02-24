17 февраля в ОШ №36 города Родинское прошел первый этап патриотических состязаний “Козацькому роду нема переводу”, в которых приняли участие ученики пятого и четвертого классов.
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