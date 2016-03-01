Співробітниками Покровського відділу поліції проводиться перевірка за фактом травмування 11-річного хлопчика у дорожньо-транспортній пригоді. Дитина доставлена до міської лікарні, повідомляється на сайті Покровського відділу поліції.

Сьогодні близько 8.00 години по вулиці Відродження стався наїзд автомобіля ВАЗ 2109 під керуванням 31-річного місцевого мешканця на учня п’ятого класу. В результаті ДТП хлопчик отримав відкриті перелами ніг та був доставлений до місцевої лікарні.

На місці події працює слідчо-оперативна група Покровського відділу поліції. Встановлюються всі обставини та можливі свідки пригоди.

Інформація за даним фактом внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами» Кримінального кодексу України.